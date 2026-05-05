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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss auf dem Nachhauseweg

Haloch (ots)

Am 04.05.2026 gegen 22:00 Uhr wurde ein Fahrer eines E-Scooters durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Haßloch in der Pfarrgasse in 67454 Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich gerade auf dem Nachhauseweg von einem Bekannten. Während der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest reagierte letztendlich positiv auf Amphetamin. Aus diesem Grund wurde bei dem 43 Jahre alten Haßlocher eine Blutprobe angeordnet und in hiesiger Dienststelle durch einen verständigten Arzt entnommen. Der 43-Jährige ist im Jahr 2024 in gleicher Sache negativ aufgefallen, somit muss dieser mit einem Bußgeld von 1000EUR rechnen. Außerdem muss sich dieser in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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