Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: drei PKW aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (03.05.2026) brach ein noch unbekannter Täter insgesamt drei PKW auf, die in der Watzmannstraße Ecke Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen am Fahrbahnrand standen. In allen drei Fällen schlug der Unbekannte die hintere kleine Dreiecksscheibe ein, um sich anschließend Zugang ins Innere zu verschaffen. Der Täter durchwühlte die Autos vollständig und stahl unter anderem ein Kfz-Diagnosegerät der Marke Brotos, einen Werkzeugkoffer und zwei Kisten Erfrischungsgetränke. Bei den aufgebrochenen Fahrzeugen handelt es sich um eine Mercedes M-Klasse und um eine E-Klasse sowie einen BMW X3. Während sich der entstandene Sachschaden auf etwa 600 Euro beläuft, wurde der Wert der gestohlenen Gegenstände insgesamt auf rund 1.900 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

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