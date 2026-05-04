Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg

BAB 8: Motorradfahrer nach Geschwindigkeitsverstoß geflüchtet - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer, der am Freitag (01.05.2026) gegen 16:35 Uhr in Leonberg vor der Polizei flüchtete. Zunächst wurde der Zweiradlenker im Rahmen einer durchgeführten Geschindigkeitskontrolle in der Mahdentalstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Anhaltesignale einer hinterhereilenden Streifenwagenbesatzungen auf der Landesstraße 1187 ignorierte er jedoch, bis die Beamten ihn an einer Ampel an der Autobahnauffahrt Leonberg-Ost zur BAB 8 einholen und direkt ansprechen konnten. Hier wurde der Zweiradlenker angewiesen, der Streifenwagenbesatzung zu folgen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und fuhr unvermittelt auf die BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf. Die Streifenwagenbesatzung nahm erneut die Verfolgung des Unbekannten auf. Dieser fuhr zunächst mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen der Überleitung der BAB 81, bevor er über eine Sperrfläche zurück auf die Fahrspuren der BAB 8 fuhr. Im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-West flüchtete er schlussendlich unerkannt. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern derzeit an. Die Polizei sucht Zeugen die sachdienlichen Hinweise zu dem Zweiradfahrer geben können. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmende gesucht, die möglicherweise durch die Fahrweise des Zweiradlenkers gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

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