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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Juwelier - weitere Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag (04.05.2026) gegen 02:45 Uhr eine Fensterscheibe eines Juweliers in der Bronngasse in Herrenberg und entwendeten daraufhin mehrere Silberketten. Mutmaßlich warfen die Täter zunächst mehrfach zwei gusseisernen Schachtdeckel gegen die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäftes und drückten dieses daraufhin vermutlich nach innen. Anschließend entwendeten die Täter aus dem Ladeninneren mehrere Silberketten im Wert von rund 1.000 Euro. Ein Anwohner, welcher auf die Geräusche aufmerksam wurde, konnte wenig später zwei dunkel gekleidete und vermutlich maskierte Personen erkennen und aus der Entfernung ansprechen. Die beiden Täter flüchteten sofort zu Fuß in Richtung Marktplatz und Stuttgarter Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer alarmierter Streifenwagenbestzungen brachte bislang keinen Erfolg. An dem Schaufenster entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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