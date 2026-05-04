Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: zwei Männer bei Farbschmierereien erwischt

Ludwigsburg (ots)

Gegen 18.30 Uhr meldete eine Zeugin am Sonntag (03.05.2026) zwei Männer, die mit roter Farbe einen Schriftzug an eine Gebäudewand in der Bachstraße in Magstadt sprühten.

Im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte zunächst im Stadtbereich weitere Schriftzüge und Abbildungen fest, ehe sie in der Oswaldstraße auf zwei Männer trafen, die im Begriff waren, einen Stromkasten mit roter Farbe zu besprühen.

Die deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Männer im Alter von 20 und 25 Jahre wurden daraufhin vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Wie viele Gebäude letztlich durch Farbschmierereien beschädigt wurden und wie hoch der Gesamtsachschaden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Maichingen aufgenommen hat.

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