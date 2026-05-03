Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Lenker eines Motorrads (Chopper) überfuhr am Samstag (02.05.2026) gegen 11:38 Uhr eine rote Ampel an der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen. In Folge dessen wollten Kräfte der Polizei Sindelfingen den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser entzog sich der Fahrzeugführer, indem er auf Höhe des Bahnhof Sindelfingen in die Mercedesstraße einbog und sein Fahrzeug stark beschleunigte. Hierbei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit am dortigen ZOB vorbei. An der Kreuzung zur Gartenstraße überholte der Motorradfahrer einen an der Lichtzeichenanlage wartenden PKW und bog vor diesem bei Rot nach rechts in die Gartenstraße ab. Er setzte seine Fahrt im Bereich der Sindelfinger Innenstadt fort, wonach kein Sichtkontakt mehr bestand. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Fahrweise des Motorradlenkers andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Der Lenker des Kraftrads trug eine helle Jeanshose, einen Schalenhelm in der Farbe Korall und ein schwarzes Gesichtstuch.

Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können oder durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen. Telefonnummer 07031 6970 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.

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