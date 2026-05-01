Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: L1140/Anschlussstelle LB-Süd - Schwerer Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Dienstfahrzeugs des Polizeipräsidiums Ludwigsburg kam es in der Nacht von Donnerstag (30.04.2026) auf Freitag (01.05.2026) kurz nach Mitternacht in Ludwigsburg. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeihundeführer befand sich auf einer Einsatzfahrt und war mit eingeschalteten Sondersignalen auf der Landesstraße 1140 von Ludwigsburg kommend in Richtung Schwieberdingen unterwegs. Zeitgleich verließ eine 38-Jährige am Steuer eines Nissan Micra die Bundesautobahn 81 aus Richtung Stuttgart kommend an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd und wollte die Landesstraße 1140 geradeaus in Richtung Beim Bierkeller überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 29-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeugs Mercedes-Benz Vito sowie sein 26-jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In dem Nissan befanden sich neben der 38-jährigen Fahrerin noch eine 59-Jährige auf dem Beifahrersitz und eine 18-jährige Mitfahrerin im Fond. Auch die drei Frauen zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr war zur Rettung der Fahrzeuginsassen mit starken Einsatzkräften vor Ort. Die beiden Diensthunde im Einsatzfahrzeug wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der Mercedes-Benz Vito und der Nissan Micra wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 65.000 Euro. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, sind Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Landesstraße 1140 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Schwieberdingen gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell