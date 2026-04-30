Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall in der Schlossstraße - BMW prallt gegen Filtersäule

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.04.2026) ereignete sich gegen 08.20 Uhr vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ein Unfall in der Schlossstraße in Ludwigsburg. Eine 29 Jahre alte Frau, die ein eineinhalb Jahre altes Kind an Bord hatte, befuhr zunächst die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße. Sie wechselte im weiteren Verlauf auf die Rampe, die weiter in Richtung Innenstadt führt. Dort verlor sie letztlich die Kontrolle über den BMW und kam nach rechts auf den Gehweg ab. Der BMW prallte gegen einen geparkten Honda und eine auf dem Gehweg einbetonierte Filtersäule. Ein weiterer Mitsubishi, der vor der Säule stand, wurde ebenfalls beschädigt. Die Frau und das Kleinkind wurden durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend vom Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau dürfte leichte Verletzungen davongetragen haben, während das Kind unverletzt geblieben sein soll. Aufgrund einer möglichen medizinischen Ursache musste sich die 29-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Der BMW und der Honda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Rampe bis gegen 11.30 Uhr gesperrt werden.

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