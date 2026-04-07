Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Baumaßnahmen mit Feuerwehrbesuch

Aurich (ots)

Der Feueralarm einer Beherbergungstätte am Ellernfeld lief in den Dienstagnachmittagsstunden bei der Regionalleitstelle in Wittmund auf. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich rückten in der Folge zu dem Objekt aus. Vor Ort war ihnen dann schnell ersichtlich, dass es nicht zu einem Brand innerhalb des Gebäudekomplexes gekommen war. Bauarbeiten hatten stattdessen zur Auslösung eines Rauchmelders geführt, wodurch wiederum die Brandmeldeanlage aktiviert wurde. Mit deren Rückstellung konnte die Einsatzstelle bereits nach wenigen Minuten wieder verlassen werden.

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