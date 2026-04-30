Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Führerschein nach Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen wird sich ein 31-jähriger Pkw-Lenker verantworten müssen, der am Mittwoch (29.04.2026) gegen 22:40 Uhr durch sein Fahrverhalten auf einem Parkplatz in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen auffiel. Der 31-Jährige soll seinen VW im hinteren Bereich des Parkplatzes positioniert, den Motor aufheulen lassen und anschließend mit Vollgas in Richtung Otto-Lilienthal-Straße beschleunigt haben. Anhaltezeichen der Polizeibeamten, die sich zum Zeitpunkt ebenso auf dem Parkplatz befanden, ignorierte der Mann, bog in die Otto-Lilienthal-Straße ein und beschleunigte erneut. An einer roten Ampel in der Dornierstraße beendete eine Streifenwagenbesatzung die Fahrt des VW-Lenkers, führte eine Kontrolle durch und beschlagnahmte den Führerschein des Fahrers.

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