Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Sachbeschädigung am Sportplatz in der Berliner Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag (25.04.2026) und Sonntag (26.04.2026), zündelten bislang noch unbekannte Täter im Bereich eines kürzlich sanierten Sportplatzes in der Berlinger Straße in Herrenberg und beschädigten den dortigen Bodenbelag. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032/2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

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