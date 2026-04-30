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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Schickardstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (29.04.2026) zwischen 17:50 Uhr und 18:45 Uhr in der Schickardstraße in Böblingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein noch unbekannter Lenker eines Fahrzeugs, vermutlich eines schwarzen Audi, beschädigte, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Schickardstraße abgestellten Opel und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031/13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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