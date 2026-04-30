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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (28.04.2026) gegen 12:35 Uhr in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 47-jähriger Lenker eines Linienbusses befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Im derzeit eingerichteten Baustellenbereich wechselte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker die Fahrspur und ordnete sich direkt vor dem Linienbus ein. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 47-Jährige seinen Linienbus stark abbremsen. Hierdurch stürzten im Bus zwei Fahrgästinnen von ihren Sitzen und erlitten leichte Verletzungen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker vom Unfallort. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben soll. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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