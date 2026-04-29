Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K 1677

Besigheim: Unfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (28.04.2026) gegen 22:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1677, zwischen Besigheim und Hessigheim, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichte Verletzungen erlitt.

Ein 80-jähriger Toyota-Lenker befuhr die K 1677 von Besigheim in Richtung Hessigheim, kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Steinmauer der dortigen Weinberge. Der 80-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Darüber hinaus ergab eine Überprüfung, dass der Fahrer des Toyota nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausliefen, wurde die Feuerwehr angefordert. Der am Pkw, an der Mauer sowie am Flurstück entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 6.500 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die K 1677 für den Verkehr bis etwa 23:30 Uhr gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

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