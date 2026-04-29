Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht in der Breslauer Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (28.04.2026) zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Breslauer Straße in Schwieberdingen ereignete, sucht die Polizei Zeugen.

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, mutmaßlich beim Vorbeifahren, einen in der Breslauer Straße abgestellten Seat und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern.

Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156/4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell