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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Zeugen nach Betrug gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem dreisten Betrüger bekam es ein Senior am Dienstag (28.04.2026) in Sersheim zu tun. Der Senior befand sich gegen 11.30 Uhr im Bereich einer Bäckerei in der Straße "Am Markt", als er von einem noch unbekannten Mann angesprochen wurde.

Durch geschickte Gesprächsführung machte er dem Senior glaubhaft, er sei ein ehemaliger Arbeitskollege und schenkte ihm mehrere Schmuckstücke. Anschließend bat er ihn um 300 Euro, da seine Schwester krank sei. Der Senior ging daraufhin zur Bank, holte das Geld und gab es dem Unbekannten, der in einem roten Jeep mit vermutlich Wiesbadener Zulassung (WI-) wartete.

Bei dem Täter soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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