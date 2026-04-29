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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unbekannte brechen in Bar ein

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (27.04.2026), 23.00 Uhr und Dienstag (28.04.2026), 09:20 Uhr trieben noch unbekannte Täter in Markgröningen ihr Unwesen.

Die Unbekannten brachen zunächst in eine Gaststätte in der Ostergasse ein, um dort anschließend zwei Geldspielautomaten aufzuhebeln und das darin enthaltene Bargeld zu stehlen.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Der Polizeiposten Markgröningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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