POL-EL: Schüttorf - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäusern

Schüttorf (ots)

Am Samstag, 7. März 2026, ist es in der Quendorfer Straße in Schüttorf zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Zwischen 14:15 Uhr und 23:45 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Glasscheibe eines rückwärtig gelegenen Fensters eines Einfamilienhauses im Erdgeschoss und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und durchwühlten diverse Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen etwa 17:00 Uhr und 00:30 Uhr in einem Einfamilienhaus in derselben Straße. Hier verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus, indem sie eine rückwärtig gelegene Seiteneingangstür beschädigten. Im Anschluss durchsuchten sie das gesamte Gebäude nach möglichem Diebesgut. Auch in diesem Fall wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Der Sachschaden wird ebenfalls auf etwa 500 Euro geschätzt. Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren