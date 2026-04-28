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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 57-Jähriger belästigt Jugendliche sexuell - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am vergangenen Freitag (24.04.2026) kurz nach 17:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Böblingen ereignet hat. Ein 57-jähriger Tatverdächtiger soll dort drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren sexuell belästigt haben.

Die Geschädigten saßen auf einer Bank in der Bahnhofstraße, als der ihnen unbekannte Mann auf sie zukam und ihnen Parfüm als Geschenk anbot. Als die Mädchen ablehnten, soll der Mann offenbar immer aufdringlicher geworden sein und schließlich auch den Körperkontakt gesucht haben, um die Mädchen zu berühren und eine der beiden 14-Jährigen auf die Wange zu küssen. Eine noch unbekannte Frau soll auf die Situation aufmerksam geworden sein und versucht haben, den Mädchen zu helfen, indem sie sich zwischen die Jugendlichen und den Tatverdächtigen stellte. Hierauf soll der 57-Jährige die Zeugin beleidigt und nach ihr geschlagen haben. Anschließend soll er sein Geschlechtsteil entblößt haben und schließlich in Richtung Elbenplatz weggegangen sein.

Im Zuge der Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei den Tatverdächtigen schließlich vorläufig festnehmen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 57-Jährige eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,8 Promille. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen Ihn wird nun unter anderem wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Abläufe beobachten konnten und Hinweise zur Tat geben können. Insbesondere geht es um drei noch unbekannte Zeuginnen, deren Aussagen für die Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein können. Dabei handelt es sich um zwei Frauen, die die ersten Einsatzkräfte vor Ort einwiesen und auch eine Personenbeschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen abgaben. Außerdem geht es um die Zeugin, die sich schützend vor die Mädchen gestellt hatte und in der Folge selbst angegangen worden war. Alle potenziellen Zeugen, aber insbesondere die drei genannten Frauen werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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