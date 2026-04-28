POL-LB: Böblingen: Diebe entwenden Baumaterialien von Baustelle
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (24.04.2026) 16.30 Uhr und Montag (27.04.2026) 08.00 Uhr mehrere Baumaterialien, unter anderem Absperrbaken und Verkehrsschilder, im Wert von rund 2.500 Euro von einer Baustelle in der Baiersbronner Straße in Böblingen. Das Diebesgut dürfte mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug oder LKW abtransportiert worden sein.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Böblingen, sich unter 07031/13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.
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