PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebe entwenden Baumaterialien von Baustelle

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (24.04.2026) 16.30 Uhr und Montag (27.04.2026) 08.00 Uhr mehrere Baumaterialien, unter anderem Absperrbaken und Verkehrsschilder, im Wert von rund 2.500 Euro von einer Baustelle in der Baiersbronner Straße in Böblingen. Das Diebesgut dürfte mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug oder LKW abtransportiert worden sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Böblingen, sich unter 07031/13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 11:08

    POL-LB: BAB 81 / Ludwigsburg: 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall bei Ludwigsburg-Nord

    Ludwigsburg (ots) - Ein 25-jähriger Lenker eines Sattelzugs fuhr am Montag (27.04.2026) gegen 17:40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Heilbronn und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord verlassen. Im Ausfahrtsbereich wechselte der 25-Jährige von der rechten auf die linke Abbiegespur. Dabei übersah er einen dort fahrenden 27-Jährigen ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 11:04

    POL-LB: Leonberg: Reizgas in Schultoilette versprüht

    Ludwigsburg (ots) - Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Montag (27.04.2026) gegen 13:30 Uhr in die Gerhart-Hauptmann-Straße nach Leonberg aus, nachdem eine Reinigungskraft der dortigen Realschule festgestellt hatte, dass offenbar ein nicht näher bestimmbares Reizgas in einer Herrentoilette versprüht worden war. Die betroffenen Räume befanden sich in einem vom Schulgebäude räumlich ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 11:02

    POL-LB: Ludwigsburg: Unfall in der Aldinger Straße

    Ludwigsburg (ots) - Ein 27-jähriger VW-Fahrer war am Montagmorgen (27.04.2026) gegen 09:10 Uhr in Ludwigsburg auf der Aldinger Straße (Kreisstraße 1692) von Aldingen kommend in Richtung Stadtmitte Ludwigsburg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 27-Jährige mit seinem Polo nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Einmündungsbereich der Straße "Am Sonnenberg". Dort kollidierte er mit dem Lkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren