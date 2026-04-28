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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall in der Aldinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein 27-jähriger VW-Fahrer war am Montagmorgen (27.04.2026) gegen 09:10 Uhr in Ludwigsburg auf der Aldinger Straße (Kreisstraße 1692) von Aldingen kommend in Richtung Stadtmitte Ludwigsburg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 27-Jährige mit seinem Polo nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Einmündungsbereich der Straße "Am Sonnenberg". Dort kollidierte er mit dem Lkw eines 35-Jährigen, der vom Sonnenberg nach rechts auf die Aldinger Straße abbiegen wollte. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An dem VW Polo und dem Scania-Lkw entstanden jeweils rund 10.000 Euro Sachschaden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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