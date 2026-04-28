Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am frühen Dienstag (28.04.2026), gegen 01:50 Uhr im Buchzentrum in Bietigheim-Bissingen ihr Unwesen.

Die Unbekannten brachen in einen Lebensmittelmarkt ein und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge Bargeld sowie Parfüm. Der genaue Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten nicht zum Ergreifen der Täter.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

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