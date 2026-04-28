Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K 1643

Sachsenheim-Häfnerhaslach: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und 75.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (27.04.2026) gegen 12:35 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1643, zwischen Sachsenheim-Häfnerhaslach und Zaberfeld, zu einem Verkehrsunfall bei dem sich zwei Personen leichte Verletzungen zuzogen.

Ein 21-jähriger VW-Lenker befuhr die K 1643 in Richtung Zaberfeld, geriet im Kurvenbereich aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes.

Die 73- und 71-jährigen Insassen des Mercedes erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 75.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die K 1643 für den Verkehr gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

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