Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (26.04.2026) zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr in Besigheim. Mutmaßlich beim Rangieren touchierte der Unbekannte einen in der Jahnstraße in der Nähe des Freibades geparkten Audi und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Unter der Tel. 07143 40508-0 sowie per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de nimmt der Polizeiposten Besigheim sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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