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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 33 Jahre alter Rennradfahrer am Montag (27.04.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 06:40 Uhr in Großsachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 33-Jährige fuhr von der Heinrich-Heine-Straße kommend in einen Kreisverkehr in Richtung Karl-Heinz-Lüth-Straße ein. Eine 25 Jahre alte Nissan-Fahrerin übersah den Radfahrer mutmaßlich, als sie selbst von der Ludwigsburger Straßen kommend in Richtung Ortsausgang in den Kreisverkehr einfuhr. Der Pkw kollidierte mit dem 33-Jährigen, der auf die Motorhaube aufgeladen wurde und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte. Anschließend kam der Mann auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Der Kreisverkehr musste im Zuge der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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