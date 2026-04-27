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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagvormittag (26.04.2026) zwischen 10:45 Uhr und 11:20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen aus einem Pkw, welcher auf einem Feldweg in der Verlängerung der Straße "Holzweg" in Steinheim an der Murr abgestellt war. Um in den Innenraum des Opel zu gelangen, schlugen die Unbekannten eine Scheibe der Beifahrerseite ein. Die Höhe des Diebesguts ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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