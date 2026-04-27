Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Unfallflucht im Innerer Murrer Weg - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (26.04.2026) zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr im Innerer Murrer Weg in Pleidelsheim ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz im Bereich des Sportgeländes abgestellten Skoda und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144/900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell