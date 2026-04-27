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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag nach Schockanruf

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin aus Leonberg-Eltingen erhielt am Samstag (27.04.2026) einen Anruf von Betrügern, die der Seniorin suggerierten, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine bevorstehende Inhaftierung der Tochter zu verhindern, sei eine Kaution zu entrichten. Nach telefonischer Vereinbarung übergab die Seniorin schließlich gegen 01:45 Uhr im südwestlichen Bereich von Leonberg-Eltingen Schmuck und Goldmünzen im Wert eines fünfstelligen Betrags an einen noch unbekannten Abholer. Bei dem Unbekannten handelte sich um einen schlanken, etwa 35 Jahre alten Mann, der schwarze Kleidung sowie eine schwarze Mütze getragen haben soll. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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