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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Heckscheibe eines VW eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Kornwestheim, nachdem am Samstag (25.04.2026) zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr ein noch unbekannter Täter die Heckscheibe eines VW Caddy einschlug, der in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim abgestellt war. Der VW stand am Fahrbahnrand auf Höhe einer Tankstelle. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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