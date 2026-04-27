Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: mobiler Messanhänger mit Farbe besprüht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter besprühten zwischen Samstag (25.04.2026), 23.00 Uhr und Sonntag (26.04.2026), 12.00 Uhr in der Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen einen mobilen Messanhänger, der zur Geschwindigkeitsüberwachung dient (Enforcement Trailer) mit roter Farbe.

Die Täter verteilten die Farbe sowohl auf der Linse als auch auf den Seiten des Anhängers. Auf einer Seite brachten die Täter mit roter Farbe ein etwa 50 mal 50 cm großes Hakenkreuz an, weshalb die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen aufgenommen hat.

Unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

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