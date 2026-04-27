Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Vier verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt über 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (25.04.2026), gegen 16.25 Uhr bei Bietigheim-Bissingen ereignete.

Ein 75 Jahre alter Dacia-Lenker fuhr die Ludwigsburger Straße in Richtung Bissingen entlang. An der Kreuzung zur Straße "Im Erlengrund" wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen auf der Ludwigsburger Straße entgegenkommenden 37 Jahre alten Audi-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, schleuderten über die Fahrbahn und über eine Verkehrsinsel.

Der 75 Jahre alte Dacia-Lenker, der 37 Jahre alte Audi-Fahrer sowie dessen 14 Jahre alte Beifahrerin erlitten den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Eine 63 Jahre alte Beifahrerin des Dacia-Lenkers wurde schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

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