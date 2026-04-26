Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag, 25.04.2026 zwischen 8:50 Uhr und 9:45 Uhr beim Fahren aus einer Parklücke den daneben geparkten Mercedes, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 7000 Euro entstand. Danach entfernt sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich vor einem gut besuchten Cafe in der Straße Auf dem Graben. Zeuge, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter 07032 27080 oder herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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