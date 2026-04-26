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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönbühlhof: Scheunenbrand

Ludwigsburg (ots)

Am 25.04.2026 gingen um 18:23 Uhr mehrere Meldungen über eine Rauchentwicklung im Hardt- und Schönbühlhof bei der Polizei und der Rettungsleitstelle ein. Ursache der Rauchentwicklung war eine Scheune in der dortigen Stuttgarter Straße, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand. In dem Gebäude befanden sich u.a. mehrere Kraftfahrzeuge und diverse technische Geräte. Aufgrund des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnte ein Übergriff des Feuers auf anliegende Gebäude verhindert werden. Dennoch entstanden durch die Hitzeentwicklung und Löscharbeiten Schäden an umliegenden Gebäuden, einem abgestellten Anhänger und der dortigen Verkehrseinrichtungen. Die Scheune brannte vollkommen ab. Der entstandene Gesamtschaden wird bislang auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Vor Ort befanden sich mehrere Streifen des Polizeireviers Ditzingen, der Rettungsdienst sowie ein starker Kräfteansatz mehrerer umliegender Feuerwehren. Der Bürgermeister, Herr Benker, kam ebenfalls persönlich zur Einsatzörtlichkeit. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden durch das Polizeirevier Ditzingen (07156 4352-0) durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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