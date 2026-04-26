POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in mehrere Kleingartengrundstücke

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag, den 24.04.2026, befuhr um kurz vor 15:00 Uhr die 23-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz die L1141 von Münchingen aus kommend in Richtung Markgröningen. Auf der Weinstraßenkreuzung kollidiert sie mit einer 80-jährigen Lenkerin eines Audis, welche die L1140 von Möglingen aus in Richtung Schwieberdingen befuhr und dem bisherigen ...

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