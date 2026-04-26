PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in mehrere Kleingartengrundstücke

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag 24.03.2026 16:00 Uhr und Samstag 25.03.2026 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter unerlaubt auf die Kleingartengrundstücke Gewann Feuerstein und brachen 9 Gartenhäuser bzw. Gartenschuppen auf. Durch vorhandene Überwachungskameras wurden die unbekannten Täter aufgenommen. Ob und in welcher Höhe Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.04.2026 – 06:33

    POL-LB: Schwieberdingen: Unfall mit einer leicht verletzten Person nach Rotlichtmissachtung

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag, den 24.04.2026, befuhr um kurz vor 15:00 Uhr die 23-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz die L1141 von Münchingen aus kommend in Richtung Markgröningen. Auf der Weinstraßenkreuzung kollidiert sie mit einer 80-jährigen Lenkerin eines Audis, welche die L1140 von Möglingen aus in Richtung Schwieberdingen befuhr und dem bisherigen ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 06:32

    POL-LB: Gärtringen: Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt

    Ludwigsburg (ots) - Eine 31 Jahre alte Motorradfahrerin und ein 18 Jahre alter Motorradfahrer mussten nach einem Zusammenstoß am Freitagabend, 24.04.2026 gegen 18:42 Uhr mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Motorradfahrerin befuhr mit ihrer BMW die K 1067 von Gärtringen in Fahrtrichtung Aidlingen. Der direkt vor ihr fahrende und bislang ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 06:32

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Döner-Imbiss

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag (24.04.2026) gegen 04:15 Uhr unberechtigterweise Zutritt in einen Döner-Imbiss in der Friesenstraße in Ludwigsburg, indem er ein Fenster des Geschäfts aufhebelte. Vermutlich aufgrund der Auslösung der Alarmanlage verließ der unbekannte Täter das Geschäft wieder ohne Diebesgut. Am Fenster des Geschäfts entstand ein Sachschaden in Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren