POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in mehrere Kleingartengrundstücke
Ludwigsburg (ots)
In der Zeit zwischen Freitag 24.03.2026 16:00 Uhr und Samstag 25.03.2026 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter unerlaubt auf die Kleingartengrundstücke Gewann Feuerstein und brachen 9 Gartenhäuser bzw. Gartenschuppen auf. Durch vorhandene Überwachungskameras wurden die unbekannten Täter aufgenommen. Ob und in welcher Höhe Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell