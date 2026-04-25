Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Döner-Imbiss

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag (24.04.2026) gegen 04:15 Uhr unberechtigterweise Zutritt in einen Döner-Imbiss in der Friesenstraße in Ludwigsburg, indem er ein Fenster des Geschäfts aufhebelte. Vermutlich aufgrund der Auslösung der Alarmanlage verließ der unbekannte Täter das Geschäft wieder ohne Diebesgut. Am Fenster des Geschäfts entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel.: 07141/29920-0 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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