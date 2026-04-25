PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Döner-Imbiss

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag (24.04.2026) gegen 04:15 Uhr unberechtigterweise Zutritt in einen Döner-Imbiss in der Friesenstraße in Ludwigsburg, indem er ein Fenster des Geschäfts aufhebelte. Vermutlich aufgrund der Auslösung der Alarmanlage verließ der unbekannte Täter das Geschäft wieder ohne Diebesgut. Am Fenster des Geschäfts entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel.: 07141/29920-0 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren