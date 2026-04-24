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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Geldabholer nach versuchtem Betrug festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren befinden sich seit Mittwoch (22.04.2026) in Untersuchungshaft, nachdem sie im Verdacht stehen, an einem Betrug mit dem Modus Operandi "Falsche Polizeibeamte" beteiligt gewesen zu sein.

Eine 77 Jahre alte Frau aus Bietigheim-Bissingen hatte am Dienstagmorgen (21.04.2026) mehrere Anrufe noch unbekannter Personen erhalten, die sich als Polizeibeamte und Staatsanwälte ausgaben. Diese versuchten der Seniorin glaubhaft zu machen, dass ihre Wertgegenstände nicht mehr sicher seien. Es gebe einen Polizeieinsatz und man würde ihre Wertsachen zum einen zur Überprüfung, zum anderen zur Sicherung abholen.

Die 77-Jährige hatte schnell erkannt, dass sie es mit einem betrügerischen Anruf zu tun hatte, ließ die ständig wechselnden Anrufer aber in dem Glauben, deren Anweisungen zu folgen. Zwischenzeitlich verständigte sie mit ihrem Mobiltelefon die echte Polizei.

Gegen 15.15 Uhr gelang es schließlich Kräften der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, den 31- und den 36-Jährigen vorläufig festzunehmen. Die beiden Tatverdächtigen sollen an der Wohnanschrift der Seniorin erschienen sein, um mutmaßlich eine dort bereitgestellte Tasche mit den vermeintlichen Wertgegenständen abzuholen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden die beiden Tatverdächtigen, die beide türkische Staatsangehörige sind, am Mittwoch (22.04.2026) einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ gegen die beiden Männer Haftbefehle insbesondere wegen des dringenden Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrugs und wies sie in Justizvollzugsanstalten ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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