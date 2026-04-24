Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Einbruch in einen Betrieb

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag (24.04.2026) in einen Betrieb in der Industriestraße in Oberstenfeld ein. Nachdem die Täter gewaltsam eingedrungen waren, verwüsteten sie das Innere und stahlen Bargeld aus einer Kasse. Bislang konnte noch nicht abschließend geklärt werden, wieviel Bargeld in die Hände der Unbekannten fiel. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148 1625-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

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