Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 64-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Unfalls, der sich Donnerstag (23.04.2026) gegen 15.00 Uhr in der Mirander Straße in Korntal ereignete. Eine 64-jährige Radfahrerin wollte an einem am Straßenrand geparkten VW vorbeifahren. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen öffnete nahezu gleichzeitig ein fünfjähriges, auf der Rückbank des VW sitzendes Kind die hintere linke Fahrzeugtür. In der Folge stürzte die 64-Jährige, die keinen Helm trug, auf den Asphalt und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob es zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und der PKW gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei.

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