Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen GGeschwindigkeitsüberwachung
Iserlohn (ots)
1. Messstelle
Ort Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße Zeit 26.03.2026, 08:50 Uhr bis 11:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 252 Verwarngeldbereich 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Iserlohn.Hennen, Hennener Straße Zeit 26.03.2026, 12:00 Uhr bis 14:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 400 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 58 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HH
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