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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen GGeschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn (ots)

1. Messstelle

Ort Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße Zeit 26.03.2026, 08:50 Uhr bis 11:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 252 Verwarngeldbereich 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Iserlohn.Hennen, Hennener Straße Zeit 26.03.2026, 12:00 Uhr bis 14:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 400 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 58 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HH

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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