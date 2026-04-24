Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Audi gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (22.04.2026) 22:30 Uhr und Donnerstag (23.04.2026) 07:00 Uhr im Sindelfinger Osten ihr Unwesen. Hier stahlen die Unbekannten einen schwarzen Audi Q5, der auf einem Parkplatz eines Wohnhauses in der Burghaldenstraße geparkt war. Das Fahrzeug, welches mit Keyless-Go ausgestattet ist, dürfte einen Wert von rund 28.000 Euro haben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

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