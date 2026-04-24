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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (23.04.2026) zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Lobensteiner Straße in Eltingen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte das geparkte Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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