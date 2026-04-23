Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch (21.04.2026) auf Donnerstag (22.04.2026), mutmaßlich gegen 02:40 Uhr, in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt ein. Um in das Innere eindringen zu können, hebelten die Täter die Haupteingangstür auf. Anschließend stahlen die Unbekannten Bargeld aus einem Spielautomaten und flüchteten schließlich unerkannt. Die Höhe des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Weil der Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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