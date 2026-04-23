Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Bargeld aus Opferstock gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt gegen drei Tatverdächtige im Alter von 23, 37 und 38 Jahren, die im Verdacht stehen, am Dienstag (21.04.2026) gegen 15:30 Uhr gemeinschaftlich Bargeld aus dem Opferstock einer Kirche in der Bleichmühlestraße in Sindelfingen gestohlen zu haben.

Während der 38-Jährige in einem Fahrzeug wartete, betraten die beiden jüngeren Tatverdächtigen die Kirche und versuchten dort, mit Klebestreifen Geldscheine und Münzen aus dem Opferstock zu ziehen. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge die Polizei verständigt hatte, konnten die drei Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Bei Ihnen wurde eine dreistellige Summe Bargeld in Scheinen und Münzen sowie präparierte Klebestreifen aufgefunden. Ob das Geld alleine aus dem Opferstock in Sindelfingen stammt, oder ob die Tatverdächtigen zuvor weitere ähnlich gelagerte Taten begingen, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

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