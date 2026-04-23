Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen zu Einbruch in Firmengebäude gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (21.04.2026) 12:30 Uhr und Mittwoch (22.04.2026) 09:40 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude in der Ludwigsburger Straße in Tamm. Mutmaßlich über eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten die Täter ins Firmenobjekt. Ob die Täter anschließend Beute machen konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizeiposten Tamm hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 601014 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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