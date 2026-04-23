Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81

Herrenberg: 33-Jähriger Lkw-Lenker muss sich Blutentnahme unterziehen

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge wurde am Mittwoch (22.04.2024) gegen 07:10 Uhr auf einen Lkw-Lenker aufmerksam, der auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Singen zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg unterwegs war und in Schlangenlinien, unter anderem über den Standstreifen, gefahren sein soll. Schließlich wurde der 33-jährige Lkw-Lenker durch die verständigte Polizei an einem Parkplatz entlang der Bundesautobahn 81 angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Vor Ort ergaben sich Hinweise für die eingesetzte Streifenwagenbesatzung, dass der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stehen könnte. Nachdem ein Atemalkoholtest negativ verlief, ergab ein Vortest eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der 33-Jährige musste sich hierauf einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell