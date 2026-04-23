PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81
Herrenberg: 33-Jähriger Lkw-Lenker muss sich Blutentnahme unterziehen

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge wurde am Mittwoch (22.04.2024) gegen 07:10 Uhr auf einen Lkw-Lenker aufmerksam, der auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Singen zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg unterwegs war und in Schlangenlinien, unter anderem über den Standstreifen, gefahren sein soll. Schließlich wurde der 33-jährige Lkw-Lenker durch die verständigte Polizei an einem Parkplatz entlang der Bundesautobahn 81 angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Vor Ort ergaben sich Hinweise für die eingesetzte Streifenwagenbesatzung, dass der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stehen könnte. Nachdem ein Atemalkoholtest negativ verlief, ergab ein Vortest eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der 33-Jährige musste sich hierauf einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 14:04

    POL-LB: Marbach am Neckar: 43-Jährige muss Nacht in Polizeigewahrsam verbringen

    Ludwigsburg (ots) - Gleich mehrmals mussten Einsatzkräfte des Polizeireviers Marbach am Neckar am Mittwoch (22.04.2026) nach Freiberg am Neckar ausrücken. Gegen 16:30 Uhr meldeten Passanten eine augenscheinlich alkoholisierte Frau, die sich am Marktplatz auffällig verhalten solle. Die Frau soll ihr unbekannte Kinder umarmt und eine Glasflasche zertrümmert haben. ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 11:28

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht im Bereich der Rosenstraße

    Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflicht, die sich am Mittwoch (22.04.2026) gegen 12.50 Uhr in der Verlängerung der Rosenstraße Ecke Marbacher Weg in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen größeren Felsen, der einen Parkplatz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren