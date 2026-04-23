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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht im Bereich der Rosenstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflicht, die sich am Mittwoch (22.04.2026) gegen 12.50 Uhr in der Verlängerung der Rosenstraße Ecke Marbacher Weg in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen größeren Felsen, der einen Parkplatz begrenzt. Der Stein wurde hierdurch versetzt und teilweise beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes fort, obwohl der Unterboden seines Fahrzeugs derart beschädigt worden war, dass er diverse Betriebsflüssigkeiten verlor. In der Folge zog er eine rund 150 Meter lange Spur hinter sich her, als er sich aus dem Staub machte. Allerdings konnte die Polizei im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen keinen Verdächtigen mehr feststellen. Der genaue Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geflüchteten geben können, sich unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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