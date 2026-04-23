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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10/BAB81/Korntal-Münchingen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 21 Jahre alter Audi-Lenker fuhr am Mittwoch (22.04.2026), gegen 18:00 Uhr an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen von der Bundesautobahn 81 aus Richtung Stuttgart kommend ab. In einer einspurigen Kurve der Abfahrt in Richtung Bundesstraße 10, Schwieberdingen, wurde der 21-Jährige von einem noch unbekannten Fahrer eines schwarzen Pkws rechts überholt. Um eine Kollision der beiden Fahrzeuge zu verhindern, lenkte der 21-Jährige nach links und touchierte eine Leitplanke.

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Dieser war mutmaßlich mit einem Audi A4 unterwegs.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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