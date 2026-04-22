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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Gebäudebrand in der Ditzinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (22.04.2026) kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Ditzinger Straße in Gerlingen. Nachdem mehrere Zeugen Flammen aus dem Dachstuhl des Wohngebäudes meldeten, rückte ein Großaufgebot von Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Bei dem betroffenen Gebäude handelte es sich um einen unbewohnten Rohbau eines Mehrfamilienhauses. Wehrkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Gemäß den ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an einem Elektrogerät im Wohnhaus brandursächlich gewesen sein. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro, verletzt wurde niemand. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Ditzinger Straße, zwischen den beiden Kreisverkehren der Hauptstraße und der Hofwiesenstraße, für den Verkehr in beide Richtungen vollgesperrt werden. Der Polizeiposten Gerlingen hat die Ermittlungen übernommen.

Bereits am 23.02.2026 kam es im selben Objekt ebenfalls zu einem Brand im Dachstuhl. Auslöser waren damals Schweißarbeiten (wir berichteten am 24.02.2026 um 11:12 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6222766).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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