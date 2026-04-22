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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Unfallflucht im Bromenlandweg

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (21.04.2026) ereignete sich zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Wohnhauses im Bromenlandweg in Dagersheim eine Unfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß auf noch unbekannte Weise gegen das Heck des geparkten Mercedes. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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