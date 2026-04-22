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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht in der Beethovenstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (21.04.2026) gegen 07:20 Uhr in der Beethovenstraße in Weil der Stadt ereignete. Eine bislang unbekannte Person, bei der es sich um einen etwa zwölfjährigen Jungen gehandelt haben könnte, befuhr die Beethovenstraße in Richtung Waldweg. Aus noch unbekannter Ursache kollidierte der Zweiradlenker mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall begutachtete der Zweiradlenker den Schaden und fuhr anschließend unerlaubt davon. Der Verursacher soll zur Unfallzeit mit einem Mountainbike unterwegs gewesen sein, er trug einen Fahrradhelm in den Farben schwarz, weiß und grau sowie einen dunklen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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